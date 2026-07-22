Romano: “Il Real Madrid vuole cedere Mastantuono in prestito secco. Ha già avuto 3/4 offerte”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato di Franco Mastantuono

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato di Franco Mastantuono in un video sul suo canale YouTube:“Nelle ultime settimane il Real Madrid ha ricevuto 3/4 offerte dalla Spagna e dall’estero per Franco Mastantuono. Il Real è pronto a cederlo con la formula del prestito secco, senza alcun tipo di opzioni per un trasferimento a titolo definitivo. Lo hanno comprato appena un anno fa e credono ancora nel ragazzo, l’idea è mandarlo in prestito per un anno per poi farlo tornare a Madrid a giocarsi le sue carte. Ha avuto 3/4 offerte dalla Spagna e dall’estero; il Real parlerà con il ragazzo per capire la situazione migliore per lui.”