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Romano: “Il Real Madrid vuole cedere Mastantuono in prestito secco. Ha già avuto 3/4 offerte”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato di Franco Mastantuono

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 luglio 2026 11:29
Romano: “Il Real Madrid vuole cedere Mastantuono in prestito secco. Ha già avuto 3/4 offerte” -
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Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato di Franco Mastantuono in un video sul suo canale YouTube:“Nelle ultime settimane il Real Madrid ha ricevuto 3/4 offerte dalla Spagna e dall’estero per Franco Mastantuono. Il Real è pronto a cederlo con la formula del prestito secco, senza alcun tipo di opzioni per un trasferimento a titolo definitivo. Lo hanno comprato appena un anno fa e credono ancora nel ragazzo, l’idea è mandarlo in prestito per un anno per poi farlo tornare a Madrid a giocarsi le sue carte. Ha avuto 3/4 offerte dalla Spagna e dall’estero; il Real parlerà con il ragazzo per capire la situazione migliore per lui.”

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