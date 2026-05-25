Romano: "Il Milan interessato a Paratici, ci sono stati dei contatti, è uno dei tanti nomi che piace"
L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato dell'interesse del Milan nei confronti di Fabio Paratici
A cura di Redazione Labaroviola
25 maggio 2026 20:34
Fabrizio Romano ha parlato sul suo canale You Tube della situazione in casa Milan, parlando anche di Fabio Paratici, queste le sue parole:
"È vero che ha appena firmato con la Fiorentina, ma la possibilità di guidare la rinascita di un club come il Milan rappresenta un’opportunità davvero unica. I contatti ci sono stati, concreti e autentici, e la cosa non è certo nascosta. La situazione resta in evoluzione, ma una cosa appare chiara: la nuova dirigenza rossonera sarà definita a breve, prima dell’inizio del Mondiale"