Romano: "Il Milan interessato a Paratici, ci sono stati dei contatti, è uno dei tanti nomi che piace"

L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato dell'interesse del Milan nei confronti di Fabio Paratici

Fabrizio Romano ha parlato sul suo canale You Tube della situazione in casa Milan, parlando anche di Fabio Paratici, queste le sue parole:

"È vero che ha appena firmato con la Fiorentina, ma la possibilità di guidare la rinascita di un club come il Milan rappresenta un’opportunità davvero unica. I contatti ci sono stati, concreti e autentici, e la cosa non è certo nascosta. La situazione resta in evoluzione, ma una cosa appare chiara: la nuova dirigenza rossonera sarà definita a breve, prima dell’inizio del Mondiale"