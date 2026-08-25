Romano: “Il Como si avvicina alle richieste della Fiorentina per Kean, venerdì il giorno decisivo”

Romano e Moretto in un video YouTube hanno affermato delle voci su Kean

Queste sono le parole di Matteo Moretto e Fabrizio Romano, pronunciate in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano: Il Como si è avvicinato alle richieste della Fiorentina per Moise Kean, ma il club viola vuole avere prima in mano il suo sostituto, prima di lasciarlo partire. Il giocatore ha già raggiunto un accordo con il Como. La situazione dovrebbe sbloccarsi al massimo entro venerdì.