Romano: "Grimaldo verso l'Atletico, c'è intesa col calciatore". Si apre una finestra per la cessione di Ruggeri

Le parole di Pedullà trovano una possibile conferma nell'aggiornamento di Romano: l'operazione tra Atletico e Leverkusen può cambiare diversi equilibri.

Nel corso della live esclusiva su Passione Fiorentina, Alfredo Pedullà aveva indicato una possibile concatenazione di eventi destinata a incidere anche sul futuro di Matteo Ruggeri: "Cucurella aveva fatto tutto con l'Atletico Madrid ma è andato al Real", aveva spiegato il giornalista, individuando nell'esterno spagnolo il primo tassello di un effetto domino che avrebbe coinvolto diversi club.

Da lì la conseguenza indicata da Pedullà: «Ora cercano Grimaldo e se arriva cederanno Ruggeri. Costa 25 milioni ed ha mercato anche in Premier».

Parole che, a distanza di poche ore, trovano un possibile riscontro negli aggiornamenti forniti da Fabrizio Romano. Secondo quanto riportato dal giornalista sui propri canali social, l'Atletico Madrid avrebbe infatti già raggiunto un accordo con Alejandro Grimaldo sui termini contrattuali. Resterebbe da definire l'intesa con il Bayer Leverkusen, che chiede una cifra superiore ai 10 milioni di euro per lasciar partire il laterale spagnolo.

Si tratta di un passaggio ancora non definitivo, ma significativo. Se l'Atletico dovesse riuscire a chiudere l'operazione, verrebbe meno la necessità di mantenere in rosa più profili nello stesso ruolo e il nome di Ruggeri potrebbe effettivamente diventare uno dei più spendibili sul mercato.

Naturalmente parlare oggi di cessione imminente sarebbe prematuro. L'accordo tra Atletico Madrid e Bayer Leverkusen deve ancora essere perfezionato e soltanto successivamente si capirebbero le reali intenzioni del club spagnolo sul futuro dell'esterno italiano. Tuttavia, incrociando le informazioni fornite da Pedullà con quelle diffuse da Romano, il quadro appare piuttosto chiaro.

Ovviamente c'è anche da considerare la richiesta dell'Atletico Madrid per Ruggeri (25 milioni), la volontà del calciatore - che si trova bene a Madrid e non avrebbe intenzione di cambiare aria - e il fatto che il laterale italiano ha mercato anche in Premier League, dove ci sono club che possono arrivare più facilmente alla cifra richiesta dai Colchoneros.