Romano: "Fiorentina e Real Madrid al lavoro per trovare l'intesa. Già oggi possibile fumata bianca"
Dopo il sì del calciatore, ci sono i conti da far quadrare: viola disposta a pagare parte dell'ingaggio, ma non il prestito.
Continua il sogno Mastantuono: di pubblico dominio ormai il fatto che il calciatore abbia aperto alla Fiorentina, ora c'è da chiudere l'affare col Real.
Come riporta Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube, l'argentino in nottata ha detto di sì alla viola nonostante le offerte dalla Francia, Spagna e River Plate: adesso c'è da parlare col Real per far tornare i numeri.
Il Real chiedeva alla Fiorentina di coprire interamente lo stipendio del calciatore e di pagare il prestito, la viola non vorrebbe pagare il prestito ma sarebbe disposta a dividersi l'ingaggio del giocatore.
Situazione che comunque sembra in procinto di sbloccarsi da un momento all'altro, con la fumata bianca che potrebbe arrivare già oggi o comunque nei prossimi giorni.