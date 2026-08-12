Romano: "È fatta per Pellegrino alla Fiorentina. Al Parma una cifra superiore ai 20 milioni di euro"
Il centrocampista argentino sarà il nuovo acquisto per la Fiorentina di Fabio Grosso
A cura di Redazione Labaroviola
12 agosto 2026 12:53
La Fiorentina si aggiudica il colpo in attacco, in arrivo dal Parma. Mateo Pellegrino sarà un nuovo rinforzo per il reparto offensivo di Fabio Grosso, come sottolinea Fabrizio Romano.
C'è l'intesa con il club crociato per una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro. L'accordo era già stato raggiunto nella giornata di ieri. Intanto si completa il passaggio di Roberto Piccoli al Bologna, mentre Thijs Dallinga si appresta a lasciare la Serie A, con destinazione Bundesliga.