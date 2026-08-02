Romano conferma: "Fiorentina vicina a João Mário: operazione in prestito con diritto di riscatto"

Secondo Fabrizio Romano, il club viola è vicino a definire l'arrivo del portoghese dalla Juventus: operazione impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

La Fiorentina accelera sul mercato e si avvicina a João Mário. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il club viola è in fase avanzata per chiudere l'operazione con la Juventus sulla base di un prestito iniziale con diritto di riscatto.

La trattativa sarebbe ormai nelle battute finali e le parti stanno definendo gli ultimi dettagli per consentire al giocatore portoghese di trasferirsi a Firenze. L'operazione permetterebbe alla Fiorentina di rinforzare la rosa con una formula vantaggiosa, mantenendo la possibilità di acquistare il calciatore a titolo definitivo al termine della stagione.

João Mário rappresenterebbe un innesto di qualità ed esperienza per la squadra di Fabio Grosso, che continua a lavorare con la dirigenza per completare un mercato estivo ricco di colpi. Dopo gli acquisti già messi a segno nelle scorse settimane, il portoghese potrebbe essere il prossimo volto nuovo in casa viola.