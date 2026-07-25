Romano conferma: “Contatti tra Fiorentina e Real Madrid per Mastantuono, si attende la decisione”

La trattativa per Franco Mastantuono è reale e la Fiorentina sta cercando di capire la fattibilità dell'operazione. Ci sono almeno 5/6 squadre iscritte alla corsa.

La Fiorentina valuta un colpo ad effetto sul mercato per regalare qualità all'attacco. Come riferito da Fabrizio Romano attraverso il proprio canale YouTube, il club viola mantiene contatti continui con il Real Madrid per sondare la situazione legata a Franco Mastantuono. I primi approcci per il talento argentino sono arrivati proprio a margine della trattativa recentemente conclusa per Valdepeñas, occasione durante la quale Fabio Paratici ha chiesto ufficialmente informazioni ai Blancos.

LA POSIZIONE DEL REAL - La posizione del club spagnolo sulla gestione del giocatore è tuttavia estremamente rigida e non lascia spazio a trattative tradizionali. Il Real Madrid è disposto a far partire Mastantuono esclusivamente con la formula del prestito secco: la volontà degli spagnoli è infatti quella di riavere il calciatore a Madrid a partire da giugno 2027. Non esistono margini per inserire un prestito condizionato (con diritto o obbligo di riscatto) e sono totalmente escluse le possibilità di un acquisto a titolo definitivo. A pesare sulla decisione delle Merengues c'è anche il rendimento dell'ultima annata. La scorsa stagione è stata complessa per la giovane stella argentina classe 2007: inserito nelle rotazioni di prima squadra, Mastantuono ha collezionato 34 presenze complessive tra LaLiga, Champions League e Copa del Rey, mettendo a segno 3 gol e trovando poco spazio da titolare nel finale di campionato. Proprio per questo motivo la casa madre intende mandarlo a giocare con continuità per ritrovare la brillantezza espressa ai tempi del River Plate.

LA CONCORRENZA - La Fiorentina, in ogni caso, non è l'unica società ad aver messo gli occhi su di lui. La dirigenza del Real Madrid ha fatto presente ai dirigenti viola che ci sono già 5 o 6 club europei iscritti alla corsa per assicurarsi il calciatore in prestito. In casa viola si resta ora in attesa della decisione finale per capire se ci saranno i presupposti per affondare il colpo e portare l'argentino a Firenze.