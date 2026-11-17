Romania sconfitta anche in Bosnia: 90 minuti per Dragusin che vince tutti i duelli aerei

Brutta sconfitta per la Romania rimontata dalla Bosnia in trasferta dopo il gol del vantaggio dell'attaccante del Frosinone Birligea

Brutta sconfitta della Romania che si illude in Bosnia dopo il vantaggio di Birllgea dopo appena 6 minuti su assist di Man.

La Bosnia recupera prima dell'intervallo con il gol di Tahirovic al 44 e e trova il gol della vittoria all'82 minuto con il gol di Bajraktarevic che regala tre punti ai padroni di casa. 90 minuti per Radu Dragusin nel terzetto difensivo della squadra ospite.

Prestazione dignitosa per il difensore della Fiorentina autore di 9 chiusure difensive con tre duelli aerei vinti e un duello a terra vinto a terra,

Il centrale difensivo tornerà a disposizione di Paolo Vanoli che lo schiererà quasi sicuramente al centro della difesa viola per il match contro il Monza.