Romania, ecco i convocati per le 4 partite di Nations League: per la viola c'è il nome di Dragusin.

L'ex Tottenham, in dubbio per la gara contro il Napoli, prenderà parte alle partite contro Polonia, Svezia e Bosnia.

Tempo di nazionali e di convocazioni. La Romania del CT Gheorghe Hagi ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte alle prime 4 partite di Nations League, che vedranno la Romania impegnata nella doppia sfida con la Svezia, e nelle gare contro Bosnia ed Erzegovina e Polonia. Tra i nomi spicca quello di Dragusin, ormai perno della difesa di Hagi.

I CONVOCATI

PORTIERI: Radu, Hindrich, Cojocaru



DIFENSORI: Ratiu, Strata, Coubis, Dragusin, Burca, Racovitan, Ghita, Ilie, Eissat, Bancu, Borza, Oprut.



CENTROCAMPISTI: Baluta, Screciu, Marin, Marin, Stanciu, Cicaldau, Dragomir, Matei, Cirjan.



ATTACCANTI: Man, Olaru, Morutan, Hagi, Mihaila, Tanase, Munteanu, Birligea, Dragus.