Roma-Fiorentina, ora è ufficiale: trasferta vietata ai residenti di Firenze e provincia

Sono arrivate importanti novità per i tifosi viola per la prima trasferta stagionale

Nel primo pomeriggio sono arrivate importanti novità in vista della prima partita stagionale tra Roma e Fiorentina, in programma lunedì 24 agosto allo Stadio Olimpico. La trasferta è infatti ufficialmente vietata a tutti i residenti di Firenze e provincia.

Dopo un iniziale via libera, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive è invece tornato sui propri passi nelle ultime ore, comunicando il divieto di trasferta. La decisione è arrivata al termine di un di un riesame della situazione, legata agli episodi avvenuti nel gennaio 2026, quando gli scontri in autostrada tra tifosi della Fiorentina e della Roma portarono al divieto di trasferta per i sostenitori viola per il resto della stagione.