Roggi: "Oulai e Gonçalves non sono cresciuti, hanno semplicemente abbandonato la panchina"

La stoccata a Vanoli dell'ex terzino viola

L'ex viola Moreno Roggi è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Non è semplice, vedendo i risultati degli ultimi anni, però credo che ai tifosi viola, se fai vedere l’impegno come quello contro la Juventus, dove la squadra ha dimostrato doti tecniche e fisiche, oltre all’attaccamento alla maglia, la gente ripaga. La Fiorentina è una squadra importante, con giocatori che dovevano esprimersi, serviva un primo periodo di ambientazione per via dei tanti giocatori nuovi che sono arrivati nella sessione estiva. A gennaio un aiutino sulla difesa servirebbe".

Sui problemi difensivi: "Da difensore, non posso dire che quando si prendono tanti gol sia solo colpa della difesa: si comincia a difendere dagli attaccanti. Però è anche vero che un pochino più di personalità e guida dietro non farebbe male, anche se gli infortuni non aiutano".

Su Gonçalves e Oulai: "Loro non sono cresciuti, hanno semplicemente iniziato a giocare perché fino a questo momento non erano stati schierati. Anche contro il Frosinone Oulai aveva fatto una grande partita, è un giocatore che, da calciatore, vorrei sempre avere al mio fianco in campo. Mi piacerebbe vedere giocare insieme Oulai-Fagioli: hanno caratteristiche differenti e possono giocare tranquillamente insieme e aiutare la squadra".