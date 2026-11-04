Roggi: "Oulai ha la personalità che manca alla Fiorentina. Deve ancora esprimere la sua potenza"
Il pensiero di Moreno Roggi sul momento in casa Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
04 novembre 2026 14:01
L'ex Viola, Moreno Roggi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:
"Difesa? Va trovata un'amalgama, Vanoli deve trovare gli incastri giusti ma bisogna guardare tutta la squadra. Se prendi gol, non è solo colpa del difensore. Anche il centrocampo deve aiutare. Poi in Serie A abbiamo perso l'importanza della marcatura, da questo punto di vista andiamo spesso in difficoltà. La Fiorentina è un'ottima squadra, ma manca l'uomo di personalità. Non solo a centrocampo, ma anche in difesa. Secondo me Oulai è un giocatore che ancora deve esprimere ancora tutta la sua potenza e per me ha la giusta personalità".