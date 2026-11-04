Roggi: "Oulai ha la personalità che manca alla Fiorentina. Deve ancora esprimere la sua potenza"

Il pensiero di Moreno Roggi sul momento in casa Fiorentina

L'ex Viola, Moreno Roggi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

"Difesa? Va trovata un'amalgama, Vanoli deve trovare gli incastri giusti ma bisogna guardare tutta la squadra. Se prendi gol, non è solo colpa del difensore. Anche il centrocampo deve aiutare. Poi in Serie A abbiamo perso l'importanza della marcatura, da questo punto di vista andiamo spesso in difficoltà. La Fiorentina è un'ottima squadra, ma manca l'uomo di personalità. Non solo a centrocampo, ma anche in difesa. Secondo me Oulai è un giocatore che ancora deve esprimere ancora tutta la sua potenza e per me ha la giusta personalità".