Rogg: "La nuova iniziativa per Fiorentina-Sampdoria e l'elenco delle prossime promozioni sui biglietti".

Il direttore generale della Fiorentina, Andrea Rogg, è intervenuto a Radio Bruno per parlare delle iniziative per il 90° compleanno della Fiorentina, legate sia alla prossima partita contro la Sampdor...

Il direttore generale della Fiorentina, Andrea Rogg, è intervenuto a Radio Bruno per parlare delle iniziative per il 90° compleanno della Fiorentina, legate sia alla prossima partita contro la Sampdoria, sia ai futuri prezzi dei biglietti. "Abbiamo iniziato un viaggio il 28 agosto con i 90 ospiti della storia viola, poi il tributo agli eroi fino al 52 ed ora con la Samp tocca al 52 e il 75. E' il momento in cui sono stati vinti tanti trofei, è il periodo con la P maiuscola, per intenderci. Saranno presenti 40 personaggi, i discendenti dei presidenti Befani e Baglini e tanti giocatori tra cui Magnini, Orzan e tanti altri per ricevere l'abbraccio dei nostri e soprattutto dei loro tifosi. Scenderanno in campo nella pausa tra primo e secondo tempo. Verranno chiamati in campo tutti quanti e sul maxi schermo scorreranno le immagini di quei momenti fantastici. Prima della gara gli invitati riceveranno un saluto privato dai presidenti e dai dirigenti.

Le promozioni? Continuano perché i tifosi sono la terza componente con storia e città che ci danno motivazioni. Ci sarà ancora quindi la promozione dei 90 anni insieme. Non solo per chi compra il biglietto ma anche per gli abbonati. Con lo Slovan invece ci saranno promozioni interessanti per le scuole calcio e i club dilettantistici della Toscana. Il fatto che non si giochi mai alle 15 incide? Ci sono due fattori limitanti, anche se abbiamo un'affluenza al di sopra della media: gli orari serali che non permettono a chi viene allo stadio di rientrare in tempo e essere lucidi se uno deve lavorare e le condizioni metereologiche. Noi però dobbiamo prendere gli orari della Lega, visti i tanti impegni che abbiamo".