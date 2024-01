Rocchi furioso: “Basta criticare gli arbitri. Orsato offeso a Roma e Guida quasi aggredito a Salerno”

A difesa dell’intera categoria arbitrale, com’è logico che sia. Dopo l’intervento del presidente Aia, Carlo Pacifici, nell’aula magna di Coverciano ha preso la parola il designatore Gianluca Rocchi, che è stato ancora più duro: “Le ultime due giornate, specialmente l’ultima, siamo scivolati su due bucce di banana evitabilissime e mi sono arrabbiato con i ragazzi. Sentire però che abbiamo sostituito l’arbitro in Inter-Verona per chissà quale disegno, quando invece ha avuto un lutto in casa, mi ha amareggiato molto. Da ora in poi però non accettiamo più tutto: siamo persone per bene, i ragazzi sono persone per bene. Questi ragazzi non li tocca nessuno; se il problema sono io, me ne posso andare anche subito. Sul gruppo Var stiamo facendo un bel lavoro, anche dal punto di vista psicologico con sedute specifiche che ci saranno pure oggi a Lissone. Il gruppo dei varisti va tutelato”.

Rocchi ammette le colpe ma mette tutti puntini sulle “i” che ritiene doverosi: “Abbiamo fatto degli errori e li spieghiamo ogni settimana perché vogliamo far conoscere come lavoriamo, per far capire che dietro l’errore ci può essere superficialità, un errore, una valutazione non corretti, ma niente di più. Avete visto il derby di Roma? C’è da mettersi le mani nei capelli per il derby: lì c’era il migliore al mondo e a livello di proteste è successo di tutto e Orsato è stato pure offeso. A Salerno c’era Guida, un top a livello internazionale e per poco non è stato aggredito nel tunnel da un tesserato. Si può accettare? Noi non lo accettiamo più. Dobbiamo fare meglio sul campo, ma non pensate che chi vocia e urla a caso, possa ottenere un risultato. Il rispetto su questo gruppo di lavoro deve essere alla base di tutto. Siamo un gruppo giovane, con grandi prospetti, e lo vedrete quando io non ci sarò più. Le grandi squadre investono sui giovani, li costruiscono, danno loro fiducia. Lo stesso noi con gli arbitri. Chiedo ai tesserati di avere un altro comportamento e alla giustizia sportiva di essere dura. Come fa la Uefa che è dura nelle sue sentenze. Voglio rispetto per il nostro ruolo. Non ci nascondiamo se sbagliamo, ma basta violenza o aggressioni agli arbitri. Siamo andati vicini ad un’aggressione in A, figuratevi sui campi di provincia. Dobbiamo permettere agli arbitri di andare in campo e arbitrare in maniera serena. Mettere pressione a un arbitro o a un var gli toglie serenità e lucidità. Perché le ultime due giornate sono state più complicate? Perché si è abbassato il tempo giocato e sono aumentati tanto i falli rispetto alle prime giornate (in media da 57 a 52 i minuti giocati, 15 anche a 45 i falli commessi, ndr). La Champions è più facile da arbitrare perché giocano a calcio e l’arbitro fischia poco. Juventus-Inter è stata giocata e non ci sono state tensioni o troppi falli. Si è giocato a calcio. E per l’arbitro è stato facile”.

Rocchi ha poi fatto vedere una serie di statistiche, quella più importante relativa agli errori. “Grazie al Var ne abbiamo corretti il 90,36%. Avrei preferito fare ancora meglio, ma questo strumento preziosissimo ci ha dato una grande mano. Ci sono stati circa 1.000 controlli Var ufficiali in 190 gare e ci sono stati 78 gli errori ‘riparati’ da questo strumento favoloso. Questi errori sono troppi, anche se 28 sono sul fuorigioco. Mi chiedo: ‘Se in questo campionato ci infilassimo questi 78 errori, noi saremmo stati scortati?’. Alcuni errori sarebbero stati evitabili e mi sono arrabbiato parecchio. Dovevano essere 65… Quando arbitravo io, qualche casino lo facevamo anche noi. Mi sono trovato anche su pagina 2, 3, 4 e 5 di un giornale. Mi piacerebbe paragonare un campionato dei nostri tempi con quello attuale, tutti e due con il Var. Ho chiesto agli arbitri di decidere. Chi decide, toglie la maggior parte dei problemi al Var. Il Var lo stiamo sciupando noi: come sistema doveva intervenire per cose giganti, non per la moviola di tutti gli episodi. Avessimo un valore soggettivo come una palla fuori o dentro, come nel tennis, non ci sarebbero problemi. Noi siamo andati in difficoltà sulle spinte perché quelle sono soggettive. Noi dobbiamo essere il più uniformi possibile, ma rendere uniforme una cosa soggettiva non è possibile. Sui falli di mano invece siamo su un’ottima linea di interpretazione”.

Rocchi ha mostrato una statistica nella quale la Serie A tra i grandi campionati europei è quella che ha utilizzato per i 190 match più arbitri diversi (36). “Nel girone di ritorno usciranno quelli che arbitrano bene. Non che nel girone d’andata siano usciti anche coloro che hanno arbitrato male, ma nel girone di ritorno ci sarà un gruppo più ristretto. Sia in campo sia al Var almeno finché il campionato avrà questo tipo di criticità. Finora abbiamo dato più occasioni ai giovani per far capire chi può reggere la categoria e se abbiamo un futuro come categoria, è perché questi ragazzi più giovani e di talento, hanno dimostrato le loro qualità. Da qui in avanti serviranno… più domatori di leoni”. Altra statistica quella dei check del Var: nell’ultima giornata sono stati 55 check (40 in quella precedente), con una media dei check al Var che è passata da 4,97 (a incontro) nel 2021-22 a 5,21 nel 2023-24 passando dai 5,59 la scorsa stagione. La media degli interventi del Var nelle ultime tre stagioni si è costantemente alzata (da 0,31 a 0,41 attuali).

Rocchi ha risposto anche alle domande sulle frequenti tensioni che ci sono durante le partite della Roma: “Non sono preoccupato dal fare le designazioni per le gare della Roma. Anzi, lo sono nella stessa misura in cui sono preoccupato quando le faccio per le altre gare, Abbiamo scelto Orsato per il derby di Roma di Coppa Italia perché sapevamo l’importanza della partita. E poi avete visto che tipo di partita è stata… Sul derby vorrei designare anche un giovane perché Orsato non può arbitrare per sempre. Aureliano nell’ultima gara con la Roma ha fatto una buona prestazione in una partita molto complessa. La panchina della Roma non è un problema e se è diventerà un problema, abbiamo i mezzi per risolverlo. Un altro problema è il numero di persone in campo: ce ne sono troppe, in certi incontri anche un centinaio, e sono pericolose. Le panchina aggiuntive in particolare creano tensioni in più. Bisogna fare qualcosa. Le tensioni con gli allenatori nel dopo partita? È anni che chiedo agli allenatori di non commentare le decisioni arbitrali nel dopo partita. Poi non posso certo obbligarli a non farlo. Finché non ci sono stati errori lo hanno fatto, mentre nelle ultime giornate… Di Bello nel pre partita non ha dato la mano a Gasperini? Faccio fatica a pensare che Di Bello sia maleducato. Se non lo ha salutato, ha sbagliato e l’ho detto anche a lui. Io però non ho mai sentito dire da un nostro arbitro ‘Faccia di m…’ (riferimento al labiale di Gasp?, ndr). Se succede, lo caccio! Il Var può aver portato pigrizia o poco coraggio di decidere agli arbitri? Può essere. Io e i miei colleghi quando andavamo in campo non avevamo un paracadute e decidevamo. Chi non ha coraggio non arbitra. L’ho detto ieri e lo ribadirò anche oggi”.

Rocchi ha poi certificati gli errori commessi finora dai sui arbitri e ha mostrato la lista: Juventus-Bologna alla seconda giornata (OFR non concesso, rigore), Monza-Lecce alla quarta (OFR, rosso), Sassuolo-Juventus alla quinta (OFR non concesso, rosso), Monza-Bologna alla sesta (OFR non concessa, gol), Genoa-Juventus alla sedicesima (OFR non concessa, rosso), Genova-Inter alla diciottesima (OFR non concessa, gol), Inter-Verona alla diciannovesima (OFR non concessa, gol) e Sassuolo-Fiorentina, ancora alla diciannovesima (OFR, gol). Quello di Lobotka in Napoli-Inter ha certificato che non è stato un rigore. Quello di Nasca (Var) in Inter-Verona è stato un errore, ma nell’ultima giornata “è stato più grave quello di Sassuolo-Fiorentina”.

Arriva anche l’audio della gara tra i nerazzurri e i gialloblù. Si sente Nasca, da Lissone, commentare: “Fischia, fischia, ma fischia santo cielo” prima che Frattesi segni. Perché lo dice? Perché c’è Duda a terra in area e vorrebbe che l’azione fosse fermata, anche se il direttore di gara, in quel momento, non lo può sentire. Rocchi su questo aspetto ha dato ragione a Nasca: “Fabbri doveva interrompere l’azione con il difensore a terra in area, soprattutto dopo che è stata colpita la traversa: lì l’azione era finita e non doveva proseguire. Non si può far giocare 3′ con un giocatore a terra in area”. Invece l’azione va avanti. L’arbitro Fabbri dice: “Duda mi ha guardato e si è rimesso giù. Questa è furbizia”. Nasca: “Gol regolare, gol regolare”. Invece c’era fallo e Rocchi lo ammette.

“Non so perché non l’ha colto il Var. L’atteggiamento di Faraoni durante Juve-Verona ci ha fatto arrabbiare tantissimo, ma non ha condizionato la decisione. E così è giusto. Fabbri non dà la giusta importanza al fallo di Bastoni su Faraoni. Le responsabilità su questo gol sono di entrambi, allo stesso modo”. Ecco anche le immagini di Sassuolo-Fiorentina, con la rete Thorstvedt, annullata. L’arbitro è Abisso e il Var Marini. Mastrodonato, il guardalinee, dice “Il 7 (Matheus Henrique, ndr) è in posizione di fuorigioco geografico, ma non impatta”. E Rocchi lo loda: “Giusto, è stato bravo, ha visto la cosa giusta. Non impatta sul portiere. Questo è un gol da convalidare, ci sembra molto chiaro, non ci sono discussioni. La presenza di Matheus Henrique alle spalle di Mandragora non condiziona il giocatore della Fiorentina. La posizione geografica non basta”. Lo riporta La Gazzetta dello Sport