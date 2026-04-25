Rocchi esce allo scoperto: "Mi sospendo dal ruolo di responsabile, tornerò più forte di prima"

La reazione di Gianluca Rocchi dalle accuse di concorso in frode sportiva con la sospensione da responsabile del gruppo CAN

L'annuncio di Gianluca Rocchi arriva con una dichiarazione all'ANSA.

"In merito alla vicenda odierna, in accordo con l'Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di auto sospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile Can"

"Questa scelta, sofferta, difficile ma condivisa con la mia famiglia - prosegue il designatore arbitrale, indagato dalla procura di Milano per concorso in frode sportiva -vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima. Il grande amore per la mia associazione ed il senso di responsabilità per il ruolo ricoperto mi portano prima di tutto a tutelare un gruppo così importante di atleti che non voglio possa essere condizionato in alcun modo dalle mie vicende, in attesa di novità, che mi auguro quanto prima possano arrivare per chiarire la mia posizione"