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Rocchi chiarisce: “Quello di Pongracic non è mai rigore per il Pisa. Braccio in posizione naturale e tiro immediato”

Il designatore degli arbitri Rocchi ha chiarito che non vi fosse alcun fallo da calcio di rigore commesso da Pongracic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2025 18:31
Rocchi chiarisce: “Quello di Pongracic non è mai rigore per il Pisa. Braccio in posizione naturale e tiro immediato” -
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Nel corso di Open Var, format esclusivo in onda sui canali Dazn, il designatore arbitrale Rocchi ha parlato anche dell’episodio relativo al presunto fallo di mani di Pongracic: “La postura è naturale. Questi tocchi sono stati valutati tutti bene da parte nostra questa settimana. Questa è una casistica particolare, perché, se fosse stato alto il braccio, sarebbe stato rigore, ma ci sono due punti del regolamento inscindibili: ciascun fallo di mano non è per forza rigore e la posizione del braccio fa la differenza. Pongracic ha il braccio in posizione naturale, in più la distanza è ravvicinata e il tiro è stato immediato e inaspettato”.

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