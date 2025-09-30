Rocchi chiarisce: “Quello di Pongracic non è mai rigore per il Pisa. Braccio in posizione naturale e tiro immediato”

Il designatore degli arbitri Rocchi ha chiarito che non vi fosse alcun fallo da calcio di rigore commesso da Pongracic

Nel corso di Open Var, format esclusivo in onda sui canali Dazn, il designatore arbitrale Rocchi ha parlato anche dell’episodio relativo al presunto fallo di mani di Pongracic: “La postura è naturale. Questi tocchi sono stati valutati tutti bene da parte nostra questa settimana. Questa è una casistica particolare, perché, se fosse stato alto il braccio, sarebbe stato rigore, ma ci sono due punti del regolamento inscindibili: ciascun fallo di mano non è per forza rigore e la posizione del braccio fa la differenza. Pongracic ha il braccio in posizione naturale, in più la distanza è ravvicinata e il tiro è stato immediato e inaspettato”.