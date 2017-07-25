RMC Sport: la Fiorentina ha offerto 4 milioni per Ndombélé dell'Amiens

Il centrocampista classe '96 è seguito con attenzione anche da Lione e Saint-Etienne

Il nome nuovo in casa Fiorentina è quello di Tanguy Ndombélé, centrocampista difensivo attualmente sotto contratto con l'Amiens. Stando a quanto riportato da RMC Sport pare che la società gigliata abbia infatti presentato un'offerta da 4 milioni di euro al club transalpino neo promosso in Ligue 1. Tuttavia pare che non solo i viola abbiano messo gli occhi sul classe '96, seguito con attenzione anche da Lione e Saint-Etienne, mentre la volontà dell'Amiens sarebbe quella di trattenerlo per un'altra stagione.