Rivoluzione centrocampo, Nazione: "Mandragora può andare via, occhio a Torreira. In uscita anche Brescianini"

Udinese e Torino si sarebbero informate per Brescianini. Sempre il Toro vorrebbe portare in granata anche Mandragora. Sempre attenzionato Thorstvedt.

Ma i fronti aperti sono tanti. Mandragora oscilla tra Torino e Genoa, mentre in bilico c’è anche Fagioli. Voci di mercato che si sono intensificate nelle ultime ore perché Paratici e Goretti sono tornati anche su Lucas Torreira. Quella che sembrava solo una speranza dei tifosi può concretizzarsi nelle ultime ore di mercato e sullo sfondo rimane sempre Kristian Thorstvedt, sedotto per tutta l’estate.

Lì in mezzo la Fiorentina può rivoluzionare ulteriormente il reparto. Inoltre Udinese e Torino si sarebbero informate per Brescianini.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione