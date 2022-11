Rivelazione shock di Neuer: ”Ho un cancro alla pelle, mi sono già operato tre volte”

Intervenuto ai microfoni della Bild, il portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca Manuel Neuer ha rivelato di una delicata vicenda a personale. Queste le sue parole:

”Mi sono dovuto operare tre volte per un cancro alla pelle – ha spiegato -. Il problema era in particolare in faccia”.

Intanto Neuer è alle prese con un infortunio alla spalla che lo ha tenuto lontano dai campi per qualche tempo e che lo dovrebbe veder tornare nel prossimo turno di campionato.

Tutto il mondo dello sport e non solo si stringe attorno a lui.

PARLA ANCHE VLAHOVIC: ”JOVIC? CI SENTIAMO SPESSO…”