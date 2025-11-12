Rivelato lo staff di Vanoli: undici collaboratori, in cinque confermati rispetto a quello di Pioli
Sono stati resi noti i nominativi di tutti coloro che faranno parte dello staff di Paolo Vanoli alla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
12 novembre 2025 15:40
La Fiorentina ha appena rilasciato la lista delle figure che faranno parte dello staff del mister Paolo Vanoli.
Di seguito l'elenco dei nominativi:
Cavalletto Daniele (Vice allenatore)
Ascenzi Giampiero (Preparatore Atletico)
Sanchez Antonio Jesus (Collaboratore Preparatore Atletico)
Butini Alessio (Preparatore Atletico)
Ceballos Cristian (Collaboratore tecnico)
Nizelik Aleksandre (Collaboratore Tecnico)
Formica Simone (Match Analyst)
Tordi Andrea (Match Analyst)
Bianchi Giorgio (Allenatore dei Portieri)
Dall'Omo Alessandro (Allenatore dei Portieri)
Zuccher Marco (Collaboratore Tecnico)