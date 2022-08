Riuscirà il Brentford a scalare la classifica?

La squadra del Brentford è una tra le prime ad essere sponsorizzata da un sito che si occupa di casinò online. Negli ultimi anni abbiamo visto crescere a dismisura questo tipo di sponsorizzazioni, anche perché il mercato è particolarmente favorevole a queste piattaforme.

In rete si leggono belle recensioni di Leo Vegas praticamente ovunque, ed è proprio questo lo sponsor che ha deciso di sostenere la squadra inglese, permettendo di fare degli acquisti interessanti e di coprire buona parte delle spese che una società di calcio deve affrontare durante una stagione.

La storia del club

Il club di calcio del Brentford ha una storia antica. Nasce nel 1889, un po’ per caso, dato che l’attività calcistica era pensata più che altro per far fare un po’ di sport alla squadra di canottaggio, durante i freddi inverni, in cui non era possibile allenarsi.

Dopo una lunga assenza, durata addirittura 45 anni, la squadra riuscì a risalire nella seconda divisione inglese e soltanto durante la stagione 2020-21, riuscì ad ottenere la promozione in Premier League, da quando di fatto esiste questa divisione con questo nome.

Un tripudio di gioia ha riecheggiato per le strade di Londra e quello che si è visto nella stagione successiva non è per nulla male.

I risultati della scorsa stagione

È vero, i tifosi del Brentford hanno dovuto aspettare a lungo, ma alla prima stagione nella massima divisione, possiamo tranquillamente dire che non ha di certo sfigurato. Ha chiuso più o meno a metà classifica, ovvero al tredicesimo posto, davanti ad Aston Villa e Southampton e a soli tre punti dal ben più blasonato New Castle.

Tra le vittorie che i tifosi sicuramente ricorderanno a lungo, c’è quella del 2 aprile 2022 in casa del Chelsea. Con un risultato piuttosto difficile da pronosticare, ovvero un 1-4, glie eroi del Brentford hanno portato a casa tre punti che sulla carta erano solo una chimera.

Di certo, le sconfitte non sono state poche, ma, anche in quelle occasioni la squadra ha dimostrato di esserci e di non mollare fino all’ultimo minuto. Si pensi, ad esempio, alle due sconfitte per nulla nette contro i campioni d’Inghilterra del Manchester City.

Se la dirigenza riuscirà a tenere un giocatore importante come Ivan Toney e lui, assieme a qualche buon innesto, dovesse segnare qualche gol in più, siamo certi che un piccolo balzo in avanti in classifica potrebbe anche essere fatto.

Cosa ci attende per il futuro

Difficile dire cosa riuscirà a fare nella prossima stagione il Brentford. Di certo c’è la struttura di una squadra solida e capace di stupire e la volontà dello sponsor Leo Vegas di investire su qualche giovane interessante, per dare una mano all’allenatore e ai compagni di squadra.

Da questo mercato estivo non c’è da aspettarsi il nome che occupa i titoli dei giornali sportivi e invece bisogna impostare una campagna acquisti per rafforzare la squadra nei reparti a rischio, senza necessariamente dover sacrificare in uscita alcuni dei migliori giocatori che hanno disputato una stagione più che buona e che promettono molto bene per il futuro.