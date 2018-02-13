Il ritorno e rilancio dei Della Valle, ecco i tre punti chiave per ripartire
Il Corriere Fiorentino torna ad approfondire il tema del rilancio della famiglia Della Valle.Dopo il comunicato, nessuno si è dimostrato interessato all'acquisto del club e allora la famiglia marchig...
A cura di Redazione Labaroviola
13 febbraio 2018 08:33
Il Corriere Fiorentino torna ad approfondire il tema del rilancio della famiglia Della Valle.
Dopo il comunicato, nessuno si è dimostrato interessato all'acquisto del club e allora la famiglia marchigiana intende rilanciare. A breve, i fratelli Della Valle spiegheranno come intendono rilanciare.
I temi chiave saranno essenzialmente tre: costruzione del nuovo stadio alla Mercafir, centro sportivo per il settore giovanile, e una buona squadra intorno a Chiesa.