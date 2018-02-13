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Il ritorno e rilancio dei Della Valle, ecco i tre punti chiave per ripartire

Il Corriere Fiorentino  torna ad approfondire il tema del rilancio della famiglia Della Valle.Dopo il comunicato, nessuno si è dimostrato interessato all'acquisto del club e allora la famiglia marchig...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2018 08:33
Il ritorno e rilancio dei Della Valle, ecco i tre punti chiave per ripartire -
Rassegna Stampa
Fiorentina
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Il Corriere Fiorentino  torna ad approfondire il tema del rilancio della famiglia Della Valle.

Dopo il comunicato, nessuno si è dimostrato interessato all'acquisto del club e allora la famiglia marchigiana intende rilanciare. A breve, i fratelli Della Valle spiegheranno come intendono rilanciare.

I temi chiave saranno essenzialmente tre: costruzione del nuovo stadio alla Mercafir, centro sportivo per il settore giovanile, e una buona squadra intorno a Chiesa.

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