Rischia di saltare Zaniolo all’Aston Villa. Il club inglese ha molti dubbi dopo le visite mediche

Il futuro di Nicolò Zaniolo non è ancora deciso. Il giocatore classe 1999, vincitore dello scorso campionato turco, ha sostenuto nei giorni scorsi le visite mediche con l’Aston Villa. Nonostante ciò il club di Birmingham deve ancora decidere definitivamente se completare l’acquisto dell’italiano o no. Considerati i tanti infortuni avuti nelle ultime stagioni da Zaniolo, con l’alto rischio di infortuni muscolari che ne consegue, l’Aston Villa di Emery ha chiesto delle garanzie al Galatasaray. Nelle prossime ore arriverà la decisione dell’Aston Villa, se completare il trasferimento o farlo saltare, con Zaniolo che farebbe rientro in Turchia. Lo scrive Gianluca Di Marzio

