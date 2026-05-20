Ripresa degli allenamenti: Kean ancora a parte, solo doppia seduta individuale per l'ex Juventus

Tutti presenti all'allenamento di oggi, tranne Parisi che si è operato al crociato, e l'attaccante della Nazionale

Dopo i due giorni di riposo post vittoria con la Juventus, la Fiorentina è tornata ad allenarsi questa mattina al Viola Park. Presenti tutti, tranne ovviamente Fabiano Parisi, che si è operato lunedì al crociato, con Moise Kean che si è allenato a parte: l'ex Juve ha fatto una doppia seduta individuale, ma niente di più.

Molto probabile dunque la sua assenza per l'ultima di campionato e della stagione, che vedrà la viola impegnata nella sfida contro l'Atalanta di Raffaele Palladino, il tecnico che ha saputo valorizzare maggiormente le doti dell'italiano.