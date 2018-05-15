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Ripartiamo da loro: la lista dei punti fermi di Pioli. Corvino aspetta il Cda

La Nazione scrive che la Fiorentina, in vista della prossima stagione, dovrà definire l’ossatura della squadra e difenderla, e risolvere quelli che sono stati i maggiori problemi di quest'anno. Perché...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 maggio 2018 10:25
Ripartiamo da loro: la lista dei punti fermi di Pioli. Corvino aspetta il Cda - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Nazione scrive che la Fiorentina, in vista della prossima stagione, dovrà definire l’ossatura della squadra e difenderla, e risolvere quelli che sono stati i maggiori problemi di quest'anno. Perché ovviamente delle offerte arriveranno per i giovani più promettenti (Chiesa, Milenkovic, Simeone, probabilmente anche a Veretout). La lista dei punti fermi dovrebbe essere (in attesa delle decisioni su Badelj e Sportiello): Pezzella, Milenkovic, Vitor Hugo e Biraghi in difesa, Veretout, Benassi, Dabo e Saponara a centrocampo, Chiesa e Simeone in attacco. Poi Corvino dovrà aspettare il via libera del Cda di giugno (comunicazioni su monte ingaggi e disponibilità per il mercato).

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