Ripartiamo da loro: la lista dei punti fermi di Pioli. Corvino aspetta il Cda

La Nazione scrive che la Fiorentina, in vista della prossima stagione, dovrà definire l’ossatura della squadra e difenderla, e risolvere quelli che sono stati i maggiori problemi di quest'anno. Perché...

La Nazione scrive che la Fiorentina, in vista della prossima stagione, dovrà definire l’ossatura della squadra e difenderla, e risolvere quelli che sono stati i maggiori problemi di quest'anno. Perché ovviamente delle offerte arriveranno per i giovani più promettenti (Chiesa, Milenkovic, Simeone, probabilmente anche a Veretout). La lista dei punti fermi dovrebbe essere (in attesa delle decisioni su Badelj e Sportiello): Pezzella, Milenkovic, Vitor Hugo e Biraghi in difesa, Veretout, Benassi, Dabo e Saponara a centrocampo, Chiesa e Simeone in attacco. Poi Corvino dovrà aspettare il via libera del Cda di giugno (comunicazioni su monte ingaggi e disponibilità per il mercato).