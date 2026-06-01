Ripa sicuro: "Accordo già trovato per Grosso. L'annuncio solo dopo aver definito lo staff"

Le parole di Ripa sulle strategie di Paratici in chiave allenatore

Roberto Ripa, intervenuto a Lady Radio, ha fatto il punto sulla situazione in casa Fiorentina, partendo dal possibile nuovo allenatore.

L’ex difensore viola si è detto convinto che la scelta sia già stata presa: "Credo che ci sia già un accordo e che si stia discutendo sullo staff. Una volta sistemati questi dettagli, arriverà l’annuncio ufficiale".

Ripa ha poi difeso l’operato della nuova dirigenza: "Paratici sta lavorando bene. Le notizie che circolano non arrivano direttamente da lui, c’è anche la volontà di tutelare la società e le sue mosse. Non farà mai il gioco dei giornalisti: questo attendismo sull’allenatore è frutto di una strategia precisa".