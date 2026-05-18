Ripa: "Se Paratici avesse voluto tenere Vanoli l'avrebbe già confermato. Non ha bisogno di aspettare"

L’ex viola ha parlato del futuro della panchina della Fiorentina e delle strategie per costruire la squadra della prossima stagione

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Roberto Ripa ha commentato il momento della Fiorentina, soffermandosi soprattutto sul futuro della guida tecnica viola.

“Ho la sensazione che Paratici sia più orientato verso un cambio in panchina”, ha spiegato Ripa. “Se avesse voluto confermare Paolo Vanoli probabilmente lo avrebbe già fatto prima della fine della stagione. Paratici lo conosce bene, lo vede ogni giorno e non ha bisogno di aspettare ancora per capire quali siano i suoi limiti e le sue qualità”.

L’ex viola ha poi parlato anche della costruzione della squadra per il prossimo anno: “Pensare a una rivoluzione totale è impossibile, anche perché nel calcio moderno non la fa praticamente nessuno. La cosa fondamentale sarà scegliere il nuovo allenatore e, insieme a lui, individuare quei 12-13 giocatori dai quali ripartire”.