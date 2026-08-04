Ripa: "Mastantuono rappresenta l'apice del mercato Viola. Kean è l'arma in più della Fiorentina"

Il commento di Roberto Ripa sul mercato della Fiorentina

L'ex giocatore e team manager viola Roberto Ripa è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "Se Mastantuono dovesse arrivare sarebbe davvero un colpo significativo, giocatore giovane ma che fa già la differenza, un calciatore che può cambiare una partita con una giocata, di alto livello. Non sono schizzinoso per il prestito, i giocatori forti è bello averli e che giochino per la Fiorentina, un affare così sposta gli equilibri… anche se ti tocca solo un anno. Paratici vuole prelevarlo per alzare drasticamente il livello, se la Fiorentina raggiunge certi obiettivi poi sarebbe appetibile".

Aggiunge: “Credo che la squadra allestita sia stata un punto importante per la scelta di Mastantuono, anche se la Fiorentina non fa le coppe e questo è un fattore da considerare. Il rilancio messo in piedi da Paratici è di alto livello, sono arrivati elementi che rinforzano la squadra. Mastantuono sarebbe l’apice del mercato, è un calciatore che ti può far cambiare il modo di giocare e può diventare un fuoriclasse. Vederlo all'opera alla Fiorentina può essere l'occasione di vedere qualcosa di straordinario”.

“Kean manda messaggi criptici, è una situazione particolare ed il Como ha certamente bisogno di una punta centrale. Però quando si va ad organizzare una squadra per come lavora Fabregas serve tempo. Spero e mi auguro che il centravanti della Fiorentina possa rimanere e riproporre un'annata come quella di due anni fa, una punta di questo calibro è importante per dar forza al nuovo corso viola. Può spostare gli equilibri e potrebbe essere l'arma in più".

Conclude: "Dodò è invece destinato a lasciare la Fiorentina dopo gli ingressi di Jimenez e Joao Mario".