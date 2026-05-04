Ripa: "De Gea può partire, ha un ingaggio alto e non c'è la coppa. Martinelli è pronto per certi livelli"

L'analisi di Ripa a Lady Radio con un focus su De Gea

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’ex viola Roberto Ripa ha analizzato il momento della Fiorentina, tra presente e prospettive future.

“Io penso che Fabio Paratici abbia già in mente chi sarà il prossimo allenatore. Adesso però la squadra deve restare unita e conquistare la salvezza con le proprie forze, senza guardare ai risultati delle altre. Il nuovo tecnico dovrà portare entusiasmo e risultati, rilanciando rapidamente il progetto”.

Poi il focus sui portieri, con un possibile scenario a sorpresa su David De Gea:

“Non mi sorprenderebbe una sua cessione. Ha un ingaggio elevato e la Fiorentina ha in casa un giovane come Martinelli che ha dimostrato di poter stare a certi livelli. Inoltre, senza coppe europee, non è necessario avere due portieri di alto livello: si può affiancare al titolare un secondo più esperto”.