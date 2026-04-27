Ripa contro con le scelte di Vanoli: "Solomon troppo in campo. E i giovani? Doveva giocare Braschi"

Ripa critica le scelte di Vanoli contro il Sassuolo: dubbi su Solomon e mancato utilizzo dei giovani come Braschi

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Ripa ha commentato le scelte di Vanoli nella sfida tra Fiorentina e Sassuolo. Ecco le parole:

“Non mi convince la scelta di lasciare Solomon in campo per tutta la gara, soprattutto considerando che rientrava da un infortunio. Inoltre, con tutte le punte assenti, non inserire nemmeno Braschi, che era l’unico centravanti di ruolo disponibile, lascia qualche dubbio”.

“Vanoli, di fatto, aveva già fatto capire di non voler puntare sui giovani quando aveva affrontato l’argomento, perché per lui la priorità è chiudere bene la stagione. Però ieri contro il Sassuolo sarebbe stato giusto dare una chance a qualcuno. Ho grande rispetto per gli allenatori, ma certe valutazioni vanno fatte: la Fiorentina storicamente ha sempre valorizzato i propri giovani e oggi ha anche le strutture ideali per permettere loro di esordire in prima squadra”.