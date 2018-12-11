Rinizia "Casa Mercato Viola" la nostra rubrica sul calciomercato della Fiorentina
Da stasera fino alla chiusura del calciomercato invernale, ricomincerà la rubrica "Casa Mercato Viola", a cura del nostro redattore Lorenzo Bigiotti. La rubrica la troverete dal lunedì al venerdì sera...
A cura di Redazione Labaroviola
11 dicembre 2018 19:02
Da stasera fino alla chiusura del calciomercato invernale, ricomincerà la rubrica "Casa Mercato Viola", a cura del nostro redattore Lorenzo Bigiotti. La rubrica la troverete dal lunedì al venerdì sera. In Casa Mercato Viola troverete tutti gli aggiornamenti di giornata sul calciomercato della Fiorentina, le trattative e i retroscena