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Rinizia "Casa Mercato Viola" la nostra rubrica sul calciomercato della Fiorentina

Da stasera fino alla chiusura del calciomercato invernale, ricomincerà la rubrica "Casa Mercato Viola", a cura del nostro redattore Lorenzo Bigiotti. La rubrica la troverete dal lunedì al venerdì sera...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2018 19:02
Rinizia "Casa Mercato Viola" la nostra rubrica sul calciomercato della Fiorentina -
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Da stasera fino alla chiusura del calciomercato invernale, ricomincerà la rubrica "Casa Mercato Viola", a cura del nostro redattore Lorenzo Bigiotti. La rubrica la troverete dal lunedì al venerdì sera. In Casa Mercato Viola troverete tutti gli aggiornamenti di giornata sul calciomercato della Fiorentina, le trattative e i retroscena

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