Rimpianto Farioli per la Fiorentina? Mourinho lo incorona: “Vincerà il campionato e lo farà con merito”

Lo scorso anno Farioli avrebbe fatto di tutto per allenare la Fiorentina ma Pradè scelse Pioli. Oggi vince il campionato con il Porto

La scorsa estate Francesco Farioli è stata una possibilità per la Fiorentina. L’allenatore toscano infatti avrebbe fatto carte false per sedersi sulla panchina viola e si era fatto vedere anche in città a cena in un noto ristorante proprio nel periodo post dimissioni di Palladino. Ma Pradè ha preferito virare su Pioli, una scelta rivelatasi tragica e nefasta e che ha rischiato di far finire la stagione della Fiorentina in una tragedia sportiva.

Scartato da Pradè e dalla dirigenza viola Farioli ha accettato la chiamata del Porto. E adesso di fatto è a un passo dal vincere il campionato Portoghese, gli basta una vittoria contro l’Alverca per l’aritmetica certezza di chiudere il campionato davanti a Mourinho e lo Sporting.

Proprio Mourinho oggi in una intervista a Sportmediaset lo ha incoronato: “Farioli vince con merito. Può piacere e non piacere come gioca, può piacere e non piacere come comunica, ma vince. Vincerà il campionato e lo farà con merito.”

Insomma Farioli rischia di essere un grande rimpianto per la Fiorentina, un treno che è passato e potrebbe non ripassare più. Anche se Paratici gradirebbe averlo in panchina per la prossima stagione, ma Farioli difficilmente lascerà il Porto. Forte di un contratto appena rinnovato e di una clausola da 20 milioni di euro per liberarlo