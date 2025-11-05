Rifinitura Fiorentina: Gudmundsson è in Islanda, ha un udienza per il processo. Out Gosens e Sabiri

Si sta svolgendo in questi minuti al Viola Park di Bagno a Ripoli la rifinitura della Fiorentina in vista della sfida contro il Mainz in Conference League. La prima rifinitura guidata da mister Galloppa che ha sostituito ad interim l’ex allenatore viola Stefano Pioli esonerato ieri. Ci sono 3 assenti alla rifinitura che sono Gudmundsson, Gosens e Sabiri. Se gli ultimi due sono alle prese con acciacchi fisici e probabilmente torneranno dopo la sosta, per l’Islandese non ci sono acciacchi fisici. Gudmundsson infatti è volato in Islanda per un udienza in merito al processo che lo vede coinvolto. La sentenza è attesa nelle prossime settimane