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Rifinitura Fiorentina: Gosens si allena a parte, in dubbio per la partita contro il Rapid Vienna

Si sta svolgendo in questi minuti al Viola Park la rifinitura della Fiorentina in vista della delicata sfida di domani contro il Rapid Vienna. Partita valevole per la seconda giornata della fase a cam...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2025 11:14
Rifinitura Fiorentina: Gosens si allena a parte, in dubbio per la partita contro il Rapid Vienna - Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Si sta svolgendo in questi minuti al Viola Park la rifinitura della Fiorentina in vista della delicata sfida di domani contro il Rapid Vienna. Partita valevole per la seconda giornata della fase a campionato di Conference League. La squadra viola si sta allenando sotto gli occhi attenti di mister Pioli. L'unico assente è Robin Gosens che era uscito malconcio dalla sfida di Domenica a San Siro contro il Milan. Per il tedesco lavoro personalizzato e non in gruppo. Segno che comunque non ci sono infortuni gravi. Resta in dubbio la sua presenza per la partita di domani

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