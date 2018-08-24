Ricordate Tomas Repka? 6 mesi di carcere per falsi annunci hot a nome della moglie...

L’ex difensore della Fiorentina è stato condannato dal tribunale di Brno a sei mesi di carcere per aver diffuso su internet falsi annunci hot della ex moglie, Vladka Erbova. Coinvolta nella vicenda an...

L’ex difensore della Fiorentina è stato condannato dal tribunale di Brno a sei mesi di carcere per aver diffuso su internet falsi annunci hot della ex moglie, Vladka Erbova. Coinvolta nella vicenda anche Katerina Kristelova, presentatrice tv e attuale compagna di Repka.

Tomas Repka non è mai stato un tipo facile nemmeno da calciatore e sono noti anche i suoi exploit fuori dal campo. Durante la sua lunga carriera divisa tra Sparta Praga, Fiorentina e West Ham e le 45 presenze con la maglia della Repubblica Ceca, Repka è stato espulso per ben 20 volte. Negli ultimi anni, l’ex difensore è stato fermato più volte per guida in stato di ebbrezza e multato per non aver pagato il mantenimento dei figli.

Fonte: Corriere.it