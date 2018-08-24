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Ricordate Tomas Repka? 6 mesi di carcere per falsi annunci hot a nome della moglie...

L’ex difensore della Fiorentina è stato condannato dal tribunale di Brno a sei mesi di carcere per aver diffuso su internet falsi annunci hot della ex moglie, Vladka Erbova. Coinvolta nella vicenda an...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2018 11:26
Ricordate Tomas Repka? 6 mesi di carcere per falsi annunci hot a nome della moglie... - 14 Sep 1999: Nwankwo Kanu of Arsenal takes on Thomas Repka of Fiorentina during the UEFA Champions League group B match at the Stadio Communale in Florence, Italy. The game ended goalless. Mandatory Credit: Mark Thompson /Allsport
14 Sep 1999: Nwankwo Kanu of Arsenal takes on Thomas Repka of Fiorentina during the UEFA Champions League group B match at the Stadio Communale in Florence, Italy. The game ended goalless. Mandatory Credit: Mark Thompson /Allsport
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L’ex difensore della Fiorentina è stato condannato dal tribunale di Brno a sei mesi di carcere per aver diffuso su internet falsi annunci hot della ex moglie, Vladka Erbova. Coinvolta nella vicenda anche Katerina Kristelova, presentatrice tv e attuale compagna di Repka.

Tomas Repka non è mai stato un tipo facile nemmeno da calciatore e sono noti anche i suoi exploit fuori dal campo. Durante la sua lunga carriera divisa tra Sparta Praga, Fiorentina e West Ham e le 45 presenze con la maglia della Repubblica Ceca, Repka è stato espulso per ben 20 volte. Negli ultimi anni, l’ex difensore è stato fermato più volte per guida in stato di ebbrezza e multato per non aver pagato il mantenimento dei figli.

Fonte: Corriere.it

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