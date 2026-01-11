Ricci: "È nata una grande amicizia con Vanoli. Mi ha insegnato tanto, gli auguro il meglio, vedremo come andrà"

Ricc nel prepartita: focus sull’approccio alla gara e sull’equilibrio tra fase difensiva e offensiva, poi un pensiero su Vanoli.

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha parlato nel pre-partita contro la Fiorentina ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole: "Ci troviamo molto bene, cercheremo di fare la nostra partita, dobbiamo fare bene la fase difensiva prima e poi dare una mano all'attacco. È nata una grande amicizia con Vanoli. Mi ha insegnato tanto, gli auguro il meglio, vedremo come andrà".