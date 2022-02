Riccardo Cucchi sta con Commisso: “Lo comprendo, avrebbe fatto di tutto per tenere Vlahovic”

Riccardo Cucchi, a Radio Bruno, ha parlato e commentato le parole di Commisso di amarezza dopo la vicenda Vlahovic, le parole di Cucchi:

“Comprendo perfettamente Commisso, da presidente che ha messo dei soldi per un progetto che sta riuscendo nonostante Vlahovic, avrebbe fatto di tutto per tenerlo ma sappiamo com’è andata. A me sono venuti in mente gli anni in cui i presidenti non parlavano con i procuratori ma direttamente con i giocatori, quindi la forza della società era diversa, dalla legge Bosman in poi sono cambiate le cose”

PIATEK O CABRAL? RISPONDE ITALIANO