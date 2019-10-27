Ribery furioso: spintona il guardalinee prima di entrare negli spogliatoi. Il fallo su Sottil scatena la rabbia del francese (VIDEO)
Grande nervosismo in casa Fiorentina dopo la sconfitta beffa contro la Lazio. In particolare a perdere le staffe è Frank Ribery che, in diretta tv, va a spintonare in modo evidente il guardalinee a fi...
A cura di Redazione Labaroviola
28 ottobre 2019 00:26
Grande nervosismo in casa Fiorentina dopo la sconfitta beffa contro la Lazio. In particolare a perdere le staffe è Frank Ribery che, in diretta tv, va a spintonare in modo evidente il guardalinee a fine partita, prima di entrare nel tunnel che porta agli spogliatoi. Ad innescare la rabbia dell'asso francese il fallo di Lukaku su Sottil da cui è nato il raddoppio della Lazio.