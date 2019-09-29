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RIBERY FA LA MAGIA, CHIESA CONQUISTA IL RIGORE, PULGAR LO SEGNA!

GOOOOOOOOOL Fiorentina al 12' minuto! Ribery prende palla a centrocampo, s'invola verso la porta e con una magia entra dentro l'area. Donnarumma gli para il tiro, Chiesa viene atterrato e conquista un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2019 21:46
RIBERY FA LA MAGIA, CHIESA CONQUISTA IL RIGORE, PULGAR LO SEGNA! - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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GOOOOOOOOOL Fiorentina al 12' minuto! Ribery prende palla a centrocampo, s'invola verso la porta e con una magia entra dentro l'area. Donnarumma gli para il tiro, Chiesa viene atterrato e conquista un calcio di rigore. Pulgar impeccabile dagli 11 metri porta in vantaggio i viola!

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