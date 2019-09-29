RIBERY FA LA MAGIA, CHIESA CONQUISTA IL RIGORE, PULGAR LO SEGNA!
GOOOOOOOOOL Fiorentina al 12' minuto! Ribery prende palla a centrocampo, s'invola verso la porta e con una magia entra dentro l'area. Donnarumma gli para il tiro, Chiesa viene atterrato e conquista un...
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2019 21:46
GOOOOOOOOOL Fiorentina al 12' minuto! Ribery prende palla a centrocampo, s'invola verso la porta e con una magia entra dentro l'area. Donnarumma gli para il tiro, Chiesa viene atterrato e conquista un calcio di rigore. Pulgar impeccabile dagli 11 metri porta in vantaggio i viola!