Riapre la campagna abbonamenti, tutte le offerte disponibili fino al 16 settembre...

Fino a sabato 16 settembre sarà possibile acquistare l'abbonamento in una nuova fase di vendita libera, scegliendo tra le varie formule disponibili

Oggi riapre alle 10 la campagna abbonamenti alla Fiorentina. Fino a sabato 16 settembre sarà possibile acquistare il proprio abbonamento in una nuova fase di vendita libera, scegliendo tra le varie formule disponibili. Tornano le promozioni per i giovani, con le riduzioni under 21 (per i nati dal 01/01/1997) e under 14 (per i nati dal 01/01/2004), e le agevolazioni per i gruppi: grazie al «Ridotto insieme» i gruppi da 2 a 4 persone possono avere una tariffa scontata anche del 50% rispetto al prezzo intero nei settori di tribuna Laterale (TEA), Maratona (MAL01) e Ferrovia.