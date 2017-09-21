Retroscena Premium: spiegata la rabbia di Allegri dopo Juventus-Fiorentina. Il colpevole...

Come riporta Premium Sport, dopo che l'arbitro ha fischiato la fine del match tra Juventus e Fiorentina, l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri, invece di esultare per la vittoria, ha abbandonat...

Come riporta Premium Sport, dopo che l'arbitro ha fischiato la fine del match tra Juventus e Fiorentina, l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri, invece di esultare per la vittoria, ha abbandonato furibondo campo. Nel dopo-partita il tecnico ha spiegato così questa reazione: "Pjanic ha tirato da 50 metri, all’ultimo minuto, e queste cose a me fanno molto arrabbiare perché da un giocatore che ha 500 partite in carriera mi aspetto che faccia finire lì la partita, tenendo la palla", ha spiegato.