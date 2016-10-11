Retroscena-estivo: il sostituito di Borja Valero è croato. Tutti i dettagli dell'affare saltato...

Su Calciomercato.com si riporta il nome di Ante Coric, giovane stella classe ’97 di proprietà della Dinamo Zagabria e cercato dall’Inter. In estate anche Pantaleo Corvino ha pensato a lui, per l’event...

Su Calciomercato.com si riporta il nome di Ante Coric, giovane stella classe ’97 di proprietà della Dinamo Zagabria e cercato dall’Inter. In estate anche Pantaleo Corvino ha pensato a lui, per l’eventuale sostituzione di Borja Valero. Sia chiaro, l’intenzione dei viola è sempre stata quella di trattenere lo spagnolo, ma se la Roma avesse sconfitto il Porto, accedendo alla Champions League, sarebbe andata fino in fondo per regalare Borja a Spalletti.

E allora, in cima alla lista delle alternative viola c’era proprio il gioiellino Coric, uno che gioca titolare in campionato ed in Champions League già da due stagioni. Questa è la terza e al momento ha uno score di due gol e quattro assist in appena 753 minuti tra campionato e Champions. Ad appena 19 anni d'eta, adesso su di lui è vivo l’interesse del Manchester City di Pep Guardiola.