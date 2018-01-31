Retroscena: prima di Dabo la Fiorentina al Saint Etienne aveva chiesto Diousse, vecchia conoscenza di A...

Secondo il sito francese Butfootballclub, la Fiorentina aveva chiesto inizialmente al Saint-Étienne l’ex centrocampista dell’Empoli, Assane Diousse. Il club francese però non aveva intenzione di priva...

Secondo il sito francese Butfootballclub, la Fiorentina aveva chiesto inizialmente al Saint-Étienne l’ex centrocampista dell’Empoli, Assane Diousse. Il club francese però non aveva intenzione di privarsi del classe ’97 dopo solo sei mesi e ha quindi attirato l’attenzione dei dirigenti gigliati su Bryan Dabo, che è sbarcato a Firenze proprio nelle scorse ore.