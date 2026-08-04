Retroscena A Bola: "Francisco Moura era uno dei candidati per la fascia della Fiorentina"
Il terzino del Porto era seguito dai viola, che poi hanno preferito affondare il colpo su Valdepeñas e João Mário
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2026 19:40
Un mercato stellare quello della Fiorentina fatto fin qui, con tanti giocatori acquistati e parecchi accostati al club viola.
Uno tra questi, è Francisco Moura: terzino sinistro che il Porto sembra aver blindato al momento. Come rivela il quotidiano portoghese A Bola, il classe '99 era nella lista degli obiettivi della viola, che però poi ha deciso di virare su Valdepeñas e João Mário.
Sul terzino era forte anche l'interesse di club tedeschi e del Deportivo A Coruña, che poi è andato forte su Angelino della Roma: adesso sembra pronto a una nuovo tentativo il Coventry City.