Repubblica svela: "Tavares della Lazio è in standby, prima deve uscire Dodo e Fortini"

In difesa ritocco sull'esterno

In difesa il ritocco verrà fatto sull’esterno, a sinistra, anche se non c’è fretta. Un po’ perché Valdepenas ha convinto nelle prime gare, un po’ perché senza le uscite di Dodo e Fortini la Fiorentina ha comunque in rosa cinque laterali, compresi Joao Mario e Jimenez. In stand-by qualsiasi nome, tra cui Tavares della Lazio. Lo riporta Repubblica.