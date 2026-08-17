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Repubblica svela: "Tavares della Lazio è in standby, prima deve uscire Dodo e Fortini"

In difesa ritocco sull'esterno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2026 12:54
Repubblica svela: "Tavares della Lazio è in standby, prima deve uscire Dodo e Fortini" -
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
Tavares
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In difesa il ritocco verrà fatto sull’esterno, a sinistra, anche se non c’è fretta. Un po’ perché Valdepenas ha convinto nelle prime gare, un po’ perché senza le uscite di Dodo e Fortini la Fiorentina ha comunque in rosa cinque laterali, compresi Joao Mario e Jimenez. In stand-by qualsiasi nome, tra cui Tavares della Lazio. Lo riporta Repubblica.

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