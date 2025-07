Repubblica svela: “Kean avrebbe lasciato la Fiorentina solo per un progetto irrinunciabile”

Oggi è l’ultima giornata valida per pagare i 52 milioni della clausola di Moise Kean. Per adesso le acque in quel di Bagno a Ripoli non sembrano agitarsi, come confermato anche dalle numerose voci sul rinnovo. La Fiorentina è l’ambiente ideale per lui, e da domani comincerà a trattare il rinnovo con la società.

Ancora non sono terminati i fatidici 15 giorni, ma il nuovo contratto potrebbe essere discusso nelle prossime ore. Kean ed il suo agente Alessandro Lucci (procuratore anche di Dzeko), hanno un ottimo rapporto con la Fiorentina. L’ex Juventus avrebbe lasciato la Fiorentina solo per un progetto irrinunciabile. Il lato economico non era una priorità per lui, visto il rifiuto saudita. Lo scrive Repubblica.