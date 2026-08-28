Repubblica sul Centenario della Fiorentina: "Sì allo striscione, no alla statua di Commisso"

Lo stop è stato dato dalla Soprintendenza

Sì allo striscione celebrativo, no alla statua dedicata a Rocco Commisso al piazzale Michelangelo. La vigilia del centenario della Fiorentina è stata scossa dal nuovo confronto tra il club, il Comune e la Soprintendenza, chiamata a valutare l’allestimento previsto in uno dei luoghi simbolo della città.

L’opera, realizzata dall’artista Marco Lodola su commissione della Fiorentina attraverso la galleria Deodato di Milano, è una scultura alta quattro metri pensata per omaggiare l’ex patron viola. «Rappresenta un omaggio a Rocco, il figlio Joseph ha voluto una figura dedicata a lui, e guardandola si intuisce sia Rocco, molto luminosa», ha spiegato Lodola.

Inizialmente si era ipotizzata una collocazione a Palazzo Vecchio, ma l’idea non è mai arrivata a una richiesta formale, anche per problemi di spazio nei cortili. Poi è emersa la soluzione del piazzale Michelangelo, dove la Fiorentina ha chiesto al Comune l’autorizzazione per installare la statua e un maxi pannello di 24 metri con la scritta «V100la».

La giunta aveva dato il via libera, descrivendo la scultura come un’opera capace di rappresentare «l’abbraccio di tutte le persone unite dall’amore per la Fiorentina». Ma il passaggio alla Soprintendenza ha cambiato lo scenario. Dopo un fitto scambio di comunicazioni con Comune e club, è arrivato prima un diniego complessivo, poi una soluzione parziale: ok allo striscione, stop alla statua.

Secondo la Soprintendenza, l’opera non sarebbe adatta a quel contesto. Lodola ha reagito duramente: «Tutta colpa dei dispetti tra Comune e Soprintendenza dopo il Cubo nero». La sindaca Sara Funaro si è detta disponibile a cercare una collocazione alternativa, «d’intesa con Fiorentina e Soprintendenza», anche in tempi rapidi.

Al piazzale Michelangelo, dunque, comparirà solo lo striscione per il centenario viola. Per la statua di Commisso resta aperta la ricerca di un altro spazio, anche se Lodola scherza rilanciando: «Minimo voglio Signoria ora». Un’ipotesi che, almeno al momento, appare complicata. Lo scrive Repubblica.