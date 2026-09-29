Repubblica su Oulai: "Vanoli lo ha paragonato a Kanté ma serve calma e pazienza per farlo adattare"

Il centrocampista ivoriano rappresenta uno dei grandi investimenti del presente e soprattutto del futuro viola

Calma e pazienza. È questa la linea scelta dalla Fiorentina per accompagnare la crescita di Christ Inao Oulai. Il centrocampista ivoriano rappresenta uno dei grandi investimenti del presente e soprattutto del futuro viola, ma Paolo Vanoli non vuole affrettare i tempi. Il tecnico ne apprezza le qualità, al punto da averlo paragonato a un nuovo Kanté, ma è consapevole che il classe 2006 abbia ancora bisogno di completare il proprio percorso di adattamento.

Oulai, con la Costa d’Avorio, affronterà la Somalia partendo molto probabilmente dal 1', dopo i venti minuti disputati nella precedente gara contro il Ghana. Un eventuale impiego dall'inizio può aiutarlo a ritrovare ritmo, ma il suo inserimento stabile nella Fiorentina richiederà ancora qualche settimana.

Lo scrive stamattina in edicola La Repubblica