Repubblica sicura: "La Fiorentina insiste per Njie. Il Torino non fa sconti, la trattativa resta aperta"

Per lui dal Palace rifiutati 16 milioni

La Fiorentina insiste per Alieu Njie, esterno offensivo del Torino classe 2005. Fabio Paratici ha chiesto informazioni sul talento granata, considerato un profilo veloce e pronto al salto di qualità.



Il Torino, però, non fa sconti: il club granata ha già rifiutato offerte importanti, oltre 12 milioni dal Salisburgo e circa 16 milioni bonus compresi dal Crystal Palace. La trattativa resta aperta, anche perché Njie vedrebbe di buon grado un trasferimento in viola. Lo riporta Repubblica.