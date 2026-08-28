Repubblica sicura: "La Fiorentina insiste per Njie. Il Torino non fa sconti, la trattativa resta aperta"
Per lui dal Palace rifiutati 16 milioni
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2026 09:37
La Fiorentina insiste per Alieu Njie, esterno offensivo del Torino classe 2005. Fabio Paratici ha chiesto informazioni sul talento granata, considerato un profilo veloce e pronto al salto di qualità.
Il Torino, però, non fa sconti: il club granata ha già rifiutato offerte importanti, oltre 12 milioni dal Salisburgo e circa 16 milioni bonus compresi dal Crystal Palace. La trattativa resta aperta, anche perché Njie vedrebbe di buon grado un trasferimento in viola. Lo riporta Repubblica.